Cerimonia di passaggio del comando alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Stamattina Raffaele Giardina, dopo due anni, ha lasciato il testimone a Stefano Luciani, proveniente dalla Capitaneria di porto di Ortona. Luciani è al suo primo incarico di comandante. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili, militari e religiose e con il capitano di vascello Michele Maltese, capo della Direzione marittima della Sicilia occidentale. Giardina, ora trasferito alla Capitaneria di porto di Siracusa, ha passato in rassegna le attività svolte in questi due anni, dai controlli nei cantieri navali, alle operazioni di soccorso. Il capitano di vascello Maltese (che, poco più di un decennio addietro ha comandato la Capitaneria di Mazara) ha ribadito la necessità di far inserire il porto di Mazara del Vallo nel sistema portuale della Sicilia occidentale: «Sarebbe la chiave di svolta per questo porto che diventerebbe turistico, mantenendo la storia della flotta peschereccia più numerosa d’Italia».