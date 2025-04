E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando della Regione Siciliana per l’individuazione dei lavoratori da assumere per i “Cantieri di Lavoro”. Il bando era rivolto disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità e hanno sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l’Impiego.

CLICCA QUI per l’elenco dei nominativi individuati dal CPI di Castelvetrano

AUTORE. Redazione