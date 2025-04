Durante l’inverno scorso le forti piogge e la piena dei fiumi Belìce e Modione trasportarono sulla spiaggia di Triscina e Tre Fontane una quantità straordinaria di canne, sterpaglie e rifiuti. Sino a ora l’arenile è rimasto ricolmo di tutto questo materiale che compete ai Comuni (Campobello di Mazara e Castelvetrano) rimuoverlo. A Tre Fontane, in vista della stagione estiva, i lavori sono iniziati stamattina. Il Comune ha dato incarico alla “GRG srl” di Campobello di Mazara di rimuovere le canne e le sterpaglie sulla spiaggia. L’importo di affidamento è di 22.838,40 euro. Dal Comune fanno pure sapere che mercoledì 23 aprile sarà eseguito il servizio di disinfestazione e di derattizzazione dell’intero territorio comunale. La disinfestazione, in particolare, prenderà il via alle ore 22 e sarà espletata dalla ditta “Apiemme”, che già aveva eseguito un primo intervento nel mese di settembre scorso. La gara è stata aggiudicata dalla ditta per un importo di 10.711 euro. I servizi sono coordinati dall’assessore comunale Giovanni Palermo.

Negli scorsi mesi un gruppo di volontari residenti nella frazione hanno svolto alcune giornate di raccolta di rifiuti in plastica e ingombranti che sono arrivati sulla spiaggia trasportati dalle correnti. L’intervento volontario ha consentito di raccogliere tanti sacchi di rifiuti da poter differenziare.