Ora gli animali d’affezione (cani, gatti e conigli) potranno entrare all’interno delle strutture sanitarie della provincia di Trapani (ospedali di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo). È quanto ha deciso il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti con una delibera che ha messo in vigore, di fatto, il regolamento predisposto. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta stamattina alla cerimonia di riapertura dell’hospice ‘Raggio di sole’ dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi. L’hospice, durante il periodo della pandemia covid, era stato riconvertito a rsa per persone che avevano contratto il virus e l’hospice era stato trasferito al primo piano con un numero di soli 4 posti letto. Ora è tornato alla piena operatività con 10 posti letto e all’interno potranno entrare anche gli animali d’affezione dei pazienti.