L’associazione “Zampe che danno una mano” OdV ha presentato una denuncia nei confronti del proprietario del pastore tedesco di Triscina che fu ripreso legato a una catena corta nel cortile di una villetta. A denunciare per primo l’accaduto è stato l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, pubblicando una foto che ritrae il cane alla catena. La Polizia municipale è poi intervenuta sul posto. Nella denuncia presentata dall’associazione “Zampe che danno una mano” OdV «si ipotizzano formalmente a carico del proprietario i reati di maltrattamento di animali, con l’applicazione delle aggravanti per crudeltà e futili motivi, nonché la violazione del divieto assoluto di detenzione a catena introdotto dall’articolo 10 della legge n. 82 del 2025», spiega l’avvocato Giada Bernardi dell’associazione. Secondo quanto dichiarato dal proprietario del cane in un video pubblico il cane sarebbe stato legato per poco tempo come “punizione” perché avrebbe rovinato un tappeto.