Il video postato dall’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi mostra un cane legato con una catena corta in un cortile esposto al sole. L’abitazione dove il cane è stato ripreso si trova a Triscina di Selinunte e il caso è finito all’attenzione della Polizia municipale che sta effettuando le verifiche del caso. Il sindaco Giovanni Lentini, tramite la sua Fanpage, ha precisato che «l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente non appena ricevuta la segnalazione». La segnalazione l’ha fatta Enrico Rizzi. Il primo cittadino ha tenuto a puntualizzare che gli agenti della Polizia municipale si sono recati sul posto e «hanno identificato i proprietari dell’animale». Il cane risulta regolarmente microcippato. «Gli agenti hanno disposto gli interventi necessari affinché venissero ripristinate le corrette condizioni di custodia e di benessere del cane».