Sabato 09 Novembre dalle 18,30 presso l’ex convento dei minimi verrà presentato «Candore immortale» (edito da Rizzoli), di Luca Nannipieri, uno dei più noti critici d’arte italiani. Per Canale 5, su «Striscia la notizia», assieme a Chiara Squaglia, conduce la rubrica «EnigmArte».

La presentazione del libro si terrà all’interno del secondo appuntamento della rassegna d’arte e letteratura «PalmosaFest», da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. ,

Il libro narra la storia della nascita di uno dei luoghi più visitati al mondo, il Louvre di Parigi, dopo le razzie di Napoleone, il genio e l’amore mai corrisposto di Antonio Canova. Ammirato per le sue eteree sculture realizzate nella purezza del marmo, Canova oserà sfidare Bonaparte e riuscirà a riportare in Italia i capolavori sottratti, una missione per la quale metterà a repentaglio la sua

stessa vita e che lo farà diventare – più tardi, dopo il crollo del vasto impero – il primo monument man di sempre.

Interverrà a dialogare con Nannipieri, Tanino Bonifacio.

In occasione saranno esposte opere di Aurelio Sarzana.

AUTORE. Patrizia Vivona