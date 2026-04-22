L’Avis di Campobello di Mazara incontra i “donatori di domani”. Si è concluso con grande entusiasmo il primo ciclo di incontri tra l’Avis Campobello e gli allievi della scuola media dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello”. Per due giorni la sede dell’associazione ha aperto le porte agli alunni delle classi seconde per un’esperienza diretta di educazione civica e solidarietà. L’iniziativa, nata ufficialmente con l’avvio del nuovo protocollo d’intesa tra l’Avis e l’istituto scolastico, ha permesso ai ragazzi di osservare da vicino il funzionamento del centro di raccolta e di dialogare con i volontari sull’importanza del dono. «Vedere la curiosità e l’interesse negli occhi di questi studenti è la prova che la cultura della solidarietà va coltivata fin da piccoli – commentano i responsabili dell’Avis – questi giovani sono i nostri ambasciatori: portando nelle loro case ciò che hanno imparato oggi, aiutano a diffondere un messaggio vitale per tutta la comunità».