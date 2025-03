Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto i battenti l’ufficio postale centrale di Campobello di Mazara ora inserito nel circuito “Polis-Casa dei servizi digitali”. Attualmente sono due gli sportelli operativi, successivamente, non appena saranno operativi, saranno accolti tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 7 mila i Comuni in Italia con meno di 15 mila abitanti che partecipano al progetto. Gli sportelli sono con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale dotata di sedute e una sala consulenza. È anche prevista l’installazione di un Atm, attualmente non ancora collocato.

Durante il periodo dei lavori, è stato inoltre effettuato un intervento di alto profilo energetico attraverso l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico, già in esercizio, con i suoi 77 pannelli installati sul tetto della sede aziendale. Oltre ai servizi Inps per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” e i servizi del circuito Anpr), nella sede di via Ponticello i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere carta d’identità elettronica, passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale. L’ufficio è aperto dalle 8,20 alle 19,05. Il sabato fino alle 12,35.

