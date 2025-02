Un piccolo esemplare di Assiolo, rapace notturno, è stato recuperato ieri sera nel centro abitato di Campobello di Mazara da Innocenzo e Gabriella Barbera. Il rapace era a terra e, presumibilmente, non poteva volare. La tipicità di questo volatile è quella che di norma vive in solitario, talora in piccoli gruppi, ed è attivo, soprattutto, di notte con un profilo di attività di due fasi. Il punto principale della sua attività raggiunge il culmine prima di mezzanotte. Tra le 0 e le 2 viene attivata una fase di pausa. Il piccolo esemplare è stato preso in carico dal tecnico Cnr Vincenzo Di Stefano che, a sua volta, ha avvertito il Corpo forestale. Stamattina gli agenti del Corpo l’hanno recuperato e portato al centro sanitario per la fauna selvatica di Ficuzza, in provincia di Palermo.

AUTORE. Redazione