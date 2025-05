Il piano terra del palazzo Accardi di Campobello di Mazara diventerà centro socio-educativo diurno per minori. Il progetto promosso dall’Amministrazione comunale è stato ammesso al finanziamento di 617.634 euro che verrà erogato dall’Assessorato regionale alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Nel finanziamento è compresa anche la fornitura di attrezzature e arredi. L’edificio storico, originariamente residenza della famiglia Accardi, che ospitò, nel 1862, il generale Giuseppe Garibaldi in seguito al suo sbarco in Sicilia, nel recente passato era stato già restaurato dal Comune e ha mantenuto lo stile architettonico dell’edificio del XIX secolo. Al primo piano, attualmente, sono ospitati alcuni uffici comunali. Il progetto per la realizzazione del centro è stato redatto dall’ingegnere Calogero Passanante e dall’architetto Settimo Miccichè, rup è l’architetto Antonio Giarraputo, Reo il geometra Vito Etiopia.

AUTORE. Redazione