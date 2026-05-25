C’è chi considera il voto un semplice appuntamento elettorale e chi, invece, continua a viverlo come un diritto prezioso e un dovere civico da onorare sempre. È il caso della signora Antonina Alessia, ospite della comunità alloggio per anziani “Casa Annì”, che, a ben 101 anni, ha voluto partecipare alle elezioni amministrative di Campobello di Mazara, regalando a tutti una straordinaria lezione di cittadinanza attiva. Con il suo girello, la signora (accompagnata sino al seggio dagli operatori della struttura dove è ospite) si è presentata alla sezione numero 4, dove a presiedere il seggio è Antonella Moceri. Nonostante l’età, Antonina Alessia ha voluto compiere personalmente ogni passaggio: dall’ingresso nel seggio fino alla cabina elettorale, dove ha espresso il proprio voto in piena autonomia. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, soprattutto in un tempo in cui l’astensionismo cresce e molti cittadini scelgono di non partecipare alla vita democratica del Paese. Al termine delle operazioni di voto, la signora Antonina Alessia ha posato sorridente per una foto ricordo insieme alla presidente Antonella Moceri e all’intero gruppo del seggio elettorale della sezione 4.