La sezione di Campobello di Mazara dell’Uciim è stata dedicata alla memoria della docente scomparsa Caterina Romano. L’intitolazione è avvenuta nell’ambito dell’incontro organizzato presso l’Istituto tecnico per geometri “V. Accardi” dove ha insegnato per anni la professoressa, venuta a mancare un anno addietro. A introdurre l’incontro è stata Maria Indelicato, presidente della sezione locale Uciim e ha visto, tra gli altri, gli interventi della presidente nazionale Rosalba Candela. Per l’occasione sono state consegnate tre borse di studio in memoria della Romano ad alunni meritevoli che frequentano l’Istituto di Campobello. La manifestazione è stata arricchita con intermezzi musicali eseguiti da alunni ed ex alunni dei percorsi a indirizzo musicale della classe di Flauto guidata da Francesco Federico dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano e da alunni ed ex alunni della classe di pianoforte guidata da Ines Bianco, con la collaborazione di Salvatore Perrone dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello”.