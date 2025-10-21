Prima battuta di sindacato da strada per la “brigata del lavoro” della Flai-Cgil che partecipa alla “Carovana per l’economia della pace” partita ieri da Campobello di Mazara. Stamattina all’alba il gruppo di sindacalisti, con i giubbotti rossi che li identificavano, hanno svolto attività di informazione e divulgazione coi migranti economici che ogni mattina si ritrovano in alcuni angoli strategici del paese per andare a lavorare in campagna. A guidare la delegazione Giovanni Mininni, segretario nazionale della Flai-Cgil e il segretario per la provincia di Trapani Giovanni Di Dia. Ai migranti i sindacalisti hanno spiegato l’attività svolta dalla brigata e l’opportunità di informarli sui diritti che gli spettano come lavoratori.

Nel pomeriggio di oggi la “brigata del lavoro” si è spostata a Petrosino per svolgere attività di divulgazione coi migranti economici che sono presenti su quel territorio. L’intera carovana per l’economia della pace, dopo la provincia di Trapani, si sposterà nell’Agrigentino e, di seguito, toccherà alcuni siti significativi lungo lo Stivale.