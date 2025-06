Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica: è questa l’onorificenza che è stata assegnata a Giuseppe Signorello, già presidente dell’Oasi di Torretta, il centro socio-terapeutico che si trova a Torretta Granitola (Campobello di Mazara). La cerimonia si è tenuta ieri – martedì 2 giugno – in Prefettura a Trapani. Insieme a Signorello sono state consegnate le onorificenze ad altri cittadini della provincia di Trapani che si sono distinti per particolari meriti in diversi ambiti: Daniela Carlino (funzionario amministrativo del Ministero dell’Interno), Laura Pergolizzi (viceprefetto Ministero dell’Interno), Michele Garziano (funzionario amministrativo del Ministero dell’Interno) e Giuseppa La Barbera (funzionario amministrativo del Ministero dell’Interno). A ricevere l’onorificenza è stato anche il medico pediatra di origini campobellesi Angelo Tummarello, che ha salvato la vita a una bambina grazie a un pronto intervento di rianimazione cardiopolmonare.

Giuseppe Signorello è stato fondatore del centro socio-terapeutico con sede a Torretta, nato originariamente come “costola” dell’Oasi di Troina. Nei decenni, grazie all’impegno di Signorello, il centro è cresciuto diventando oggi un punto di riferimento per i diversamente abili del comprensorio belicino. Da poche settimane Giuseppe Signorello ha lasciato il testimone alla figlia Nadia, nuovo presidente del centro.

AUTORE. Redazione