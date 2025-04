Sono 104 i ragazzi di Campobello di Mazara che quest’anno (2025) compiono 18 anni e per loro il Comune ha organizzato una festa con la consegna di una copia della Costituzione ciascuno. L’idea è venuta, qualche anno addietro, al Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che nella prima visita al Comune di Salaparuta ha lanciato la proposta, condivisa col prefetto Daniela Lupo e poi raccolta da tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte del territorio diocesano. Oggi è toccato al Comune di Campobello di Mazara e il sindaco, insieme alla vice Antonella Moceri, ha convocato al cineteatro Olimpia coloro hanno già compiuto 18 anni e gli altri che, nei prossimi mesi, li compiranno. Dei 104 invitati ce n’erano poco meno della metà. Alla cerimonia hanno preso parte il Vicario generale della Diocesi don Gioacchino Arena, il vice Prefetto Luciano Zanta Platamone e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

In platea c’erano anche il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano e l’assessore Giovanni Palermo. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha ribadito ai ragazzi in platea che «i 18 anni è l’età in cui si conquistano alcuni diritti, come quello al voto, ma che vi fa affacciare anche al mondo del lavoro». Il Vicario don Arena ha ribadito l’importanza della Costituzione ma anche del Vangelo: «tutte due i testi ci fanno stare bene». Al termine della cerimonia il sindaco Castiglione e Nicola Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale hanno sottoscritto l’ennesimo protocollo d’intesa culturale tra Comune e istituzione presieduta da Mannino.

AUTORE. Redazione