I coniugi di Campobello di Mazara, Tommaso Perricone e Annamaria Rotundo, hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Il signor Perricone, 82 anni, è stato un imprenditore nel settore della casa: proprio a Campobello di Mazara, insieme alla famiglia Guccione, aprì una fabbrica di materassi che per decenni è rimasta con successo sul mercato. Anche la moglie Annamaria, 81 anni, lo ha collaborato nell’azienda. Qualche giorno addietro, attorniati dai figli Antonella, Gianni e Concetta e dai nipoti, i coniugi Perricone hanno rinnovato la promessa matrimoniale durante la santa messa celebrata da don Ndirangu James Nderitu. Poi è stato il tempo della festa con torta augurale.