Si è piazzato alla 176a posizione assoluta su 3009 partecipanti, il maratoneta campobellese Guglielmo Greco che ha partecipato alla “100 km del Passatore” in Toscana. La maratona è partita da Firenze ed è arrivata a Faenza, impegnando gli sportivi anche sull’Appennino tosco-emiliano, con un punto massimo di dislivello rispetto al livello del mare di 1.450 metri. Guglielmo Greco, presidente dell’associazione “Atletica Tre Fontane” da mesi si è allenato in vista della gara, consapevole com’era di essere molto impegnativa. Col piazzamento alla 176a posizione, Greco si è inserito nella fascia top, avendo impiegato 9 ore e 57 minuti per percorrere i 100 km, ossia al di sotto delle 10 ore. A sostenere l’atleta nella partecipazione a questa maratona definita la “più bella del mondo”, è stata l’impresa Paolo Oddo.

AUTORE. Redazione