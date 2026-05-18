Un incontro a sorpresa con la maestra delle elementari per rievocare i bei momenti vissuti tra i banchi. A organizzarlo sono stati gli ex alunni dell’insegnante Antonina Stallone Firreri, oggi 82enne, che ieri sera si sono ritrovati in un locale di Tre Fontane tutti attorno alla maestra che li ha guidati nei cinque anni della scuola elementare. È stato un incontro – voluto fortemente da Angela Biondo – del quale la signora Stallone è stata tenuto all’oscuro, poi svelato ieri sera non appena nel locale ha visto tantissimi suoi alunni oggi adulti. A partire da quelli del primo ciclo di inizio anni ’70, quando Antonina Stallone ha iniziato a insegnare a Campobello. Qualche anno di insegnamento nella pluriclasse che c’era a Tre Fontane, poi in contrada Erbe Bianche (l’aula tra le baracche) e poi al “San Giovanni Bosco” appena costruito. Ieri sera c’erano presenti alunni di quasi tutti i cicli vissuti da Antonina Stallone, insegnante per 40 anni.

Con molte alunne è stata l’occasione per rispolverare i ricordi di aneddoti e metodi di insegnamento ma anche di iniziative come i gemellaggi a Chiusi (in Toscana) con alunni e genitori in trasferta col treno, a Piazza Armerina, le camminate a piedi alle Cave di Cusa, le recite a scuola. Molti alunni che oramai vivono fuori hanno inviato messaggi di auguri alla maestra, mentre due di loro – che vivono in Puglia e in Sardegna – hanno scelto di esserci, affrontando il viaggio solo per l’incontro di ieri sera. Ad allietare la serata anche tre componenti del gruppo folk “Ciuri d’Acantu” (del quale la maestra Antonina Stallone è stata cofondatrice) accompagnati alla fisarmonica da Benedetto D’Amico.