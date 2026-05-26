Undici consiglieri comunali per la lista “Rinascita campobellese” che sostiene il neo sindaco Daniele Mangiaracina (eletto con 3.378 voti) e cinque consiglieri per “Insieme per Campobello”, la lista che era a sostegno del candidato Piero Di Stefano (2.228 voti). Ecco la nuova geografia del consiglio comunale di Campobello di Mazara. Al termine dello spoglio, ieri a tarda serata, si è potuto accertare che il neo sindaco ha conquistato anche il premio di maggioranza. La sua lista, infatti, ha totalizzato 3.300 preferenze, superando di netto “Insieme per Campobello”, attestatasi a 2.276 preferenze. In coda, invece, “Primavera” che sosteneva Gioacchina Catanzaro, con 573 preferenze. Dunque, in consiglio il neo sindaco Daniele Mangiaracina porta una maggioranza di undici consiglieri.

Il primo degli eletti in assoluto è stato Paolo Scarpinati con 605 preferenze. Insieme a lui entrano in consiglio: Sabina Lazzara (602), Nicoletta Moceri (562), Giuseppina Faugiana (538), Francesco Passanante (491), Vito Trento (284), Martina Panicola (275), Susanna Mangiaracina (262), Vito Balistreri (273), Armando Accardo (293), Maria Moceri (322). Per la lista “Insieme per Campobello” entrano in consiglio Piero Di Stefano, l’ex sindaco Giuseppe Castiglione (566), Noemi Gentile (374), Mariella Gulotta (338), Francesco Margiotta (278).