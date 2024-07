Dopo la modifica dello Statuto comunale la Giunta municipale avrebbe dovuto pubblicizzare quanto avvenuto con un manifesto, così come prevede la legge. Ma non l’ha fatto. E così i consiglieri d’opposizione hanno sollevato la questione chiedendo la convocazione di un consiglio comunale. È successo a Campobello di Mazara. La Giunta ha approvato la delibera con le modifiche allo Statuto lo scorso 17 giugno; l’atto è stato pubblicato solo all’albo pretorio online, seppur la legge regionale 142/90 dice che prima che la discussione passi in consiglio comunale, per almeno 30 giorni, deve essere affisso un manifesto affinché i cittadini vengano informati e possano presentare osservazioni e proposte. I consiglieri comunali Simone Tumminello, Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni hanno protocollato, sabato scorso, la richiesta di convocazione straordinaria del consiglio comunale, sollevando la mancata pubblicazione del manifesto. Dopo la sollecitazione dell’opposizione il sindaco Giuseppe Castiglione solo stamattina ha firmato una direttiva per far predisporre i manifesti stradali che saranno affissi per le vie di Campobello: «I cittadini avranno tempo sino al 10 agosto per presentare le loro osservazioni», ha detto il sindaco.

AUTORE. Redazione