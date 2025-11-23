Ritrovarsi dopo 49 anni da quando hanno lasciato i banchi di scuola. A riunirsi attorno alla propria maestra Maria Ferreri sono stati gli alunni che nel 1976 iniziarono a seguire la prima elementare del plesso “Guerrazzi” (oggi “Rosario Livatino”) di Campobello di Mazara. La “rimpatriata” è avvenuta alla presenza Gaspare Abate, Angelamaria Bono, Katia Continisio, Felice Indelicato, Sabina Luppino, Lillo Mangione, Aldo Pisciotta e Gianvito Polizzi. In via eccezionale, in videochiamata, hanno partecipato al momento revival Vito Firreri, Antonella Pavoncelli, Antonino Stallone, Giuseppina Tosto e Salvatore Tripoli. Il ritrovarsi è stata l’occasione per ricordare i momenti belli vissuti tra i banchi della prima elementare.