Dopo 41 anni si sono ritrovati insieme gli ex alunni e tre professori della 3H (anno scolastico 1984-1985) della scuola media “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara. La reunion è avvenuta in un locale di Campobello per una serata piena di ricordi ed emozioni. Insieme ai professori Francesco Critti, Filippo Cusumano e Caterina Commare sono stati rispolverati i momenti più emozionanti di quei giorni trascorsi tra i banchi di scuola e non solo. Tra i ricordi che sono stati rispolverati anche la gita in Toscana, con tappa alla torre di Pisa. Gli ex alunni presenti sono stati: Angelo Barruzza, Serafina Errante Parrino, Angela Biondo, Rosalba Stallone, Vincenza Di Carlo, Angela Mangiaracina, Aurora Greco, Sabina Luppino, Angela Maria Bono, Katia Continisio e Ignazio Riti. «Grazie per i momenti bellissimi che mi avete fatto vivere», è quanto ha scritto nel gruppo WhatsApp creato ad hoc il professor Filippo Cusumano.

«La gioia che mi avete dato è immensa, l’ho vissuta e la vivo con intensità e quando è così, non finisco mai di esternare ciò che sento. Vedevo in voi la stessa gioia, lo stesso piacere ed è stata una simbiosi, di sentimenti, di ricordi, di risate. Ho cercato di cogliere tutto di voi, specialmente di quelli che non avevo più incontrato. Alla luce di quanto ho notato, permettetemelo, mi sono sentita e mi sento un po’ orgogliosa di avervi seguito per tre anni e di averlo fatto con responsabilità materna e coscienza professionale», ha scritto la professoressa Caterina Commare. «Indimenticabili ricordi e serata bellissima», ha commentato il professor Francesco Critti.