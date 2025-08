Un tuffo nel passato, perché ritrovarsi anche dopo 40 anni è sempre un’emozione che riporta indietro il tempo per far vivere i momenti più spensierati della vita. Così si sono ritrovati insieme gli ex alunni della quinta G della scuola elementare di Campobello di Mazara nell’anno scolastico 1985. L’occasione è stata creata dagli stessi ex alunni, oggi adulti, che hanno voluto insieme a loro anche la maestra di allora, Sara Garamella, oggi 87enne. Negli occhi dei presenti la felicità del momento per la “rimpatriata” fuori i banchi. Insieme si sono ritrovati: Catia Accardi, Tea Cacioppo, Mirella Oddo, Caterina Di Natale, Caterina Risalvato, Carmela Marino, Antonella Gulotta, Francesca Bianco, Francesca Passanante, Olimpia Riggio, Rosario Mangiaracina, Fabrizio Luppino, Vito Alé, Antonio Gentile, Gianpiero Lanza, Saverio Barbera, Michele Di Natale. Durante la serata sono stati ricordati anche gli ex compagni che non ci sono più: Donatella Di Benedetto, Aldo Indelicato e Nicola Ala.

AUTORE. Redazione