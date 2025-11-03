Pietro Puccio, 28 anni, di Campobello di Mazara, ha vinto il campionato italiano di cocktail e flair organizzato dall’Aibes, l’associazione italiana barmen e sostenitori, in collaborazione con l’International Bartender Association. Il campionato si è svolto a bordo della nave Costa Favolosa ormeggiata a Genova. Bartender provenienti da tutta Europa si sono sfidati nelle diverse categorie (Low Abv drinks, Team challenge, Cocktail Creation, Coffee Cocktail e Flair) e Pietro Puccio ha vinto la categoria “Flair” col cocktail “Sicilian Soul”, un tripudio di agrumi, miele ed erbe.

Pietro Puccio ha mosso i suoi primi passi in Sicilia dove ha seguito i corsi di formazione. Poi a Barcellona, in Spagna, ha avuto la possibilità di imparare tanto sulla cockteleria classica, sulle tecniche di miscelazione avanzate (tecniche di cucina applicate nei cocktail) e sulla merceologia. Le esperienzse di lavoro a Londra ed Edimburgo dove ha lavorato con alcuni dei migliori Flair Bartender al mondo, sino a perfezionarsi ed essere nominato tra i migliori 3 “bar person of the year” di tutta Scozia. A Edimburgo ha anche vinto la sfida del “Fastest Margarita” con il tempo di 22.46 secondi, contest organizzato dalla Tequila Espolōn.

Il Flair Bartending è una disciplina che consiste nella costruzione dei drink in maniera un po’ più spettacolare del solito, ovvero facendo dei trick con bottiglie e shaker che possono essere usati sia per velocizzare il servizio che soprattutto per intrattenere chi si trovi davanti.