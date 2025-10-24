È stato affidato, in via temporanea, al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana il montaggio, la gestione e lo smontaggio delle unità abitative che saranno montate all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. La procedura di affidamento è stata espletata dal Comune di Campobello, coi fondi (50 mila euro) assegnati dal dipartimento regionale della Protezione Civile. Già da oggi inizierà il montaggio delle tende rigide che l’Unhcr donò alla prefettura di Trapani con destinazione proprio Campobello di Mazara. È qui, infatti, che proprio in questo periodo si registra un’affluenza di migranti economici per la raccolta delle olive. Alcuni vengono ospitati direttamente dai produttori olivicoli, altri, invece, trovano alloggi di fortuna. E proprio a questi ultimi il campo è destinato. All’interno, pochi mesi addietro, sono stati completati i lavori ampliamento, con l’installazione di una lunga batterie di wc e docce e la sistemazione del piazzale a sud, interamente asfaltato e illuminato. Le unità abitative verranno allestite proprio in questa zona.