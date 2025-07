Cura del bene comune. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che le associazioni “A.Ge.” e Uciim, col supporto del Cesvop Palermo, hanno realizzato a Campobello di Mazara. Il progetto si chiama “Il diritto di abitare in un mondo da ammirare” e ha avuto come finalità di riqualificare alcune aree urbane di interesse comunitario. Il percorso progettuale ha riguardato diversi incontri di preparazione con il gruppo di ragazzi di prima media che hanno aderito al progetto e ha visto la realizzazione di due aiuole per valorizzare uno spazio di verde pubblico in piazza Paolo Borsellino a Campobello di Mazara.

L’impresa è stata un po’ ardua, soprattutto per la tenera età dei ragazzini coinvolti, ma è stata possibile realizzarla grazie alla gioia di fare, alla perseveranza degli organizzatori e all’aiuto offerto dai giovani della Comunità “Solidalia” di Campobello di Mazara. Alla cerimonia di inaugurazione delle aiuole erano presenti il sindaco Giuseppe Castiglione, l’assessore Antonella Moceri, Gianvito Greco, don Pietro Pisciotta e i rappresentanti delle due associazioni promotrici.

