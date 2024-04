Da domani mattina (lunedì 29 aprile) un tratto della strada provinciale 51 che collega Campobello di Mazara con Tre Fontane e Torretta Granitola verrà chiusa al traffico provvisoriamente. La strada verrà chiusa in direzione Tre Fontane appena dopo il supermercato Eurospin, mentre da Tre Fontane in direzione Campobello la strada verrà chiusa all’altezza del bivio Cave di Cusa. La chiusura è stata disposta per consentire la realizzazione della rotatoria al bivio della Sp51 con la via contrada Erbe Bianche. Nel terreno adiacente il punto vendita Lidl sta nascendo un nuovo punto Eurospin che si prenderà cura di realizzare la rotatoria a parziale compensazione degli oneri di urbanizzazione che la società ha pagato al Comune di Campobello di Mazara. La viabilità da e per le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola verrà dirottata in contrada Erbe Bianche e da lì, lungo la circonvallazione, si arriverà nuovamente sulla Sp51 allo svincolo delle Cave di Cusa.

AUTORE. Redazione