I lavori appaltati dal Comune di Campobello di Mazara nel 2023, fondi stanziati dal dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno e trasferiti al Comune tramite la Prefettura di Trapani; lavori finiti quest’anno, impianto collaudato e l’impresa ancora attende poco più di 120 mila euro. La questione dei lavori che riguardano l’ampliamento dello spiazzo dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di contrada Rosario a Campobello di Mazara, è ora finita per via giudiziaria. L’impresa “DMN costruzioni” di Mazara del Vallo (assistita dall’avvocato Gaetano Spatafora) ha presentato decreto ingiuntivo al Comune di Campobello per l’importo di 123.052,14 euro. È questo quello che avanza l’impresa a fronte di 4 fatture emesse tra il 2024 e il 2025 che non sono state ancora liquidate. E a dover ancora essere pagati a saldo sono anche i professionisti coinvolti. I lavori, però, sono stati finiti e collaudati: una piattaforma in cemento, l’impianto elettrico e idrico, installati i moduli prefabbricati con i servizi igienici. I lavori realizzati dovranno servire per l’allestimento del campo per i migranti economici che arrivano sul territorio per la raccolta delle olive.

È una lunga vicenda quella di questi lavori che CastelvetranoSelinunte.it ha raccontato in questi mesi. Il cantiere, lo scorso marzo 2024, si è fermato perché il Comune non pagava e la “DMN costruzioni” ha comunicato di non poter più avanzare soldi per i lavori. Nel mezzo, tra l’avvio e la fine dei lavori, c’è stata anche una variante tecnica. È solo dopo un nostro servizio giornalistico che alla “DMN costruzioni”, a fronte di fatture emesse, sono stati liquidati 110 mila euro, come anticipo e primo stato d’avanzamento. All’appello mancano ora altri stati d’avanzamento e il saldo finale.