È Lillo Barbera, 60 anni, il nuovo presidente della sezione di Campobello di Mazara dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. Barbera è un luogotenente in ausiliaria dell’Aeronautica militare e guiderà la sezione di Campobello per 4 anni. Sino ad ora a guidarla è stata Gaspare Accardi. Vice presidente è stato eletto Calogero Leone, segretario Antonino Lombardo, sindaco controllore Gaspare Accardi. Il neo presidente ha ringraziato tutti i soci per la fiducia accordatagli: «porteremo avanti i valori cui si propone la nostra associazione, ossia quelli di onorare i nostri caduti al fine di essere di esempio alle giovani generazioni affinché custodiscano la memoria storica e sappiano essere portatori di pace e libertà», ha detto Barbera.

AUTORE. Redazione