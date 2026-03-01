Maggiori controlli davanti la scuola media “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara, «perché, purtroppo, tira una brutta aria…». A chiedere di intervenire e a scrivere questo sui social è la mamma di un ragazzo di 13 anni di Campobello che frequenta l’istituto a Campobello. Il ragazzo è stato pestato da un ragazzo tunisino e la mamma ha presentato una denuncia alla locale caserma dei carabinieri. Ma cosa succede davanti la scuola? Secondo il racconto della signora sarebbe un gruppo di tunisini, alcuni forse studenti della stessa scuola, che si prenderebbero gioco di altri ragazzi che frequentano l’istituto. Atteggiamenti da bulli fatti di parole, sorrisi di sfida e, in alcuni casi, anche con le mani alzate sui ragazzi. «Per favore non fate orecchie da mercanti», è quello che scrive la mamma sui social, invitando «chi di dovere» ad attivarsi a maggiori controlli.