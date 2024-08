Il consigliere comunale di Campobello di Mazara Leonardo Bascio lascia la Democrazia Cristiana e aderisce al gruppo misto. Il passaggio lo ha comunicato al presidente del consiglio Piero Di Stefano e al sindaco Giuseppe Castiglione. Bascio, insieme al collega Giuseppe Bianco, nel novembre 2023 aveva aderito al partito il cui segretario nazionale è Totò Cuffaro. In poco meno di un anno Bascio ha lasciato la Dc per aderire al gruppo misto. «Ringrazio i vertici della Dc che mi hanno accolto come in una grande famiglia. Mantengo il ruolo assunto all’interno della maggioranza e di vicinanza all’operato del sindaco», chiarisce Bascio. Nel partito scudo crociato è rimasto, invece, il consigliere comunale Peppe Bianco.