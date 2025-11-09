«Questa sagra è una delle opportunità per valorizzare e promuovere le nostre eccellenze, ossia l’oliva Nocellara del Belìce e l’olio extra vergine d’oliva. È l’occasione, soprattutto, per dare il giusto valore al lavoro dei nostri agricoltori che producono queste eccellenze». Lo ha detto il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione prima del taglio del nastro della terza edizione della “Nocellara Expo”, la sagra dedicata alle eccellenze del territorio, organizzata dal Comune, col patrocinio dell’Assessorato regionale alla famiglia, il Libero Consorzio provinciale e con la collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa. Ieri pomeriggio si sono aperti gli stand con più di 25 espositori locali e con alcune particolarità: l’impasto della pizza con le olive, il sapone preparato con l’olio d’oliva biologico, i panettoni all’olio di oliva, i cocktails a base di olio e poi anche la marmellata all’olio. Tra gli espositori c’è anche l’Ebat, l’ente bilaterale agricolo territoriale che fornisce assistenza amministrativa e presidi per la sicurezza alle aziende agricole. Lungo la via Garibaldi, oltre le degustazioni, momenti di musica e balli. La sagra è stata riaperta stamattina e già durante la mattinata sono attesi sette pullman provenienti da Palermo. Gli stand rimarranno aperti sino alle 22 di stasera.