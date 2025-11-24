Antonella Moceri, attuale vice sindaco, è la nuova presidente della sezione di Campobello di Mazara della Fidapa. Il passaggio di consegne tra l’uscente Rosalia Tramonta e la Moceri è avvenuto ieri in un locale di Campobello. La Moceri sarà alla guida della sezione per i prossimi due anni. Antonella Moceri è attuale vice sindaco di Campobello ed è stata già vicaria della preside all’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello”. «L’obiettivo di questo biennio sarà quello di proseguire nel solco tracciato da chi si è impegnato precedentemente, cercando anche di apre nuovi spazi di dialogo e di azione utili a dare valore a ciascuna socia», ha detto la Moceri. A collaborare con la neo presidente sarà il Direttivo formato da: Rosalia Tramonta, Caterina Giorgi (vice presidente), Giusy Gandolfo e Caterina Garamella.