Una delegazione della sezione Castelvetrano-Campobello dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha consegnato agli studenti dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” una copia del libro “Noi partigiani”, a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Alla cerimonia erano presenti il presidente della sezione Giuseppe Favara, Francesca Pizzo, Antonino Accardo, Antonietta Maria Ingargiola e la dirigente scolastica Giulia Flavio. Il testo è uno straordinario romanzo collettivo, frutto di una preziosa raccolta d’interviste a donne e uomini che sono stati i protagonisti della Resistenza, in grado di conquistare la libertà tanto desiderata. La delegazione, durante l’incontro, ha illustrato anche il perché in ottant’anni di storia dalla sua costituzione, l’Anpi si sia sempre battuta per la pace e per i diritti umani ed è stata sempre contro ogni forma di razzismo ed è contemporaneamente diventata un baluardo in difesa della Costituzione. All’Istituto è stata donata anche una copia anastatica della Costituzione italiana, che è stata affissa sul muro della scuola.