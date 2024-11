Con lo spettacolo “Donne di cuori” prende il via venerdì 29 novembre, presso il cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara la nuova stagione teatrale “Il bello di Sicilia”. Lo spettacolo inaugurale – ore 21 – è firmato da Luisa Corna. Sono 10 gli spettacoli della stagione che saranno messi in scena sino ad aprile 2025. Il Comune offrirà la possibilità di assistere agli spettacoli ad alcune famiglie bisognose che verranno individuate dai Servizi Sociali del Comune. Per ogni spettacolo saranno due famiglie con un reddito basso potranno accedere gratuitamente in teatro. «L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Giuseppe Castiglione – sta puntando moltissimo su questa rassegna, molto importante per il nostro Comune, non solo per il suo valore culturale, ma anche perché il Cine-Teatro Olimpia, come più volte ho ribadito, rappresenta il simbolo della tanto auspicata rinascita socio-culturale del nostro paese. È proprio per questo motivo che intendiamo coinvolgere l’intera comunità, comprese quelle persone che, pur non potendo permettersi il costo di un biglietto, hanno diritto a vivere momenti di intrattenimento e di crescita culturale». Si potrà acquistare l’abbonamento ai 10 spettacoli o acquistare i singoli biglietti per gli spettacoli.

AUTORE. Redazione