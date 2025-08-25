Cambio al comando della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. L’attuale comandante Raffaele Giardina, dopo 2 anni, va via per assumere un nuovo incarico alla Capitaneria di porto di Siracusa. Al suo posto arriva a Mazara del Vallo il capitano di fregata Stefano Luciani che, dopo 8 anni alla Capitaneria di Ortona (dove è stato comandante in seconda) arriva in Sicilia. Originario di Avezzano, a Ortona ha iniziato come capo servizio operativo e capo sezione Polizia marittima e poi, dal 2021, è stato comandante in seconda. La cerimonia del passaggio di consegne avverrà il 5 settembre prossimo (ore 11) nel cortile interno della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.