E’ di un cittadino di Mazara del Vallo il cadavere ritrovato ieri nelle acque antistanti il lungomare Mazzini a Mazara del Vallo. L’uomo, T.V., 64 anni, è stato rinvenuto dagli uomini della Guardia costiera coi pantaloni e il dorso scoperto e, presumibilmente, è morto per annegamento. Il corpo è stato recuperato e trasportato presso l’obitorio del cimitero di Mazara del Vallo. Le indagini sono condotte dalla Guardia costiera, col coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala. In mattinata saranno interrogati i parenti della vittima. Al momento non si sa se l’uomo si sia allontanato dalla costa con una barca oppure a nuoto.

AUTORE. Redazione