Si è svolto martedì 5 maggio presso il palazzo Palazzo Steri-Rettorato UniPA un incontro della rivista scientifica SINAPPSI, che ha dedicato la sezione monografica del suo ultimo numero proprio al tema Caregiver familiari tra carichi di cura, squilibri di genere e ricerca di tutele.

In quell’occasione la Presidenza di INAPP d’intesa con la curatrice della sezione monografica I. Bartholini (Università di Palermo), ha formalmente invitato una delegazione del progetto C2 (Care for Caregiver), di Castelvetrano, come importante progetto selezionato da FONDAZIONE CON IL SUD, in merito al tema dei caregiver familiari per una testimonianza reale e concreta.

Il progetto C2 (Care for Caregivers), promosso dalla sezione AIAS di Castelvetrano e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, è stato evidenziato come un modello di intervento innovativo nel panorama del supporto ai caregiver familiari, tema centrale del numero monografico n. 3/2025 della rivista scientifica SINAPPS.

La mattinata si è svolta tra autori dei saggi a confronto con esperti, rappresentanti istituzionali e operatori della società civile.

A partecipare all’incontro con una testimonianza diretta all’interno del progetto C2(Care for Caregiver) per AIAS ONLUS SEZIONE DI CASTELVETRANO quale ente responsabile del progetto, la dottoressa Accardo Mariangela, coodinatrice del progetto, la quale ha parlato dell’importanza del progetto stesso e del mondo spesso invalicabile dei caregiver, un intervento che ha messo in evidenza l’importanza di queste insostituibili figure e la difficoltà spesso di entrare in un mondo che ha dei confini intoccabili. .

Presente anche la dottoresssa Vivona Patrizia come responsabile comunicazione del progetto ed il dott. Nicola Corleo, esperto che si occuperà del monitoraggio del progetto

L’evento si è concluso arricchendo i partecipanti di nozioni e soluzioni e con l’intento di unire le proprie conoscenze e forze per l’approccio al mondo disabile entrando stavolta da una porta spesso sottovalutata, ma ancora più spesso necessaria e insostituibile, quella dei caregiver familiari.