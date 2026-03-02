Sabato 7 marzo alle ore 10.30 presso il convento dei minimi a Castelvetrano si terrà un incontro di promozione e sensibilizzazione del progetto “C2 (care for Caregivers)” avviato lo scorso mese di aprile con il sostegno della “Fondazione con il sud” ed avrà la durata di 48 mesi.

Gli inviti all’incontro, indirizzati a medici, patronati, associazioni di volontariato e ogni altro ente/soggetto hanno l’obiettivo di sensibilizzare queste categorie, affinchè possano coinvolgere ogni area interessata, promuovendo il fine del progetto stesso, il migliore approccio nella gestione, individuando e garantendo supporto pratico e psicologico, includere e sostenere, cambiare ciò che si può cambiare e migliorare, la vita dei caregiver.

Il progetto intende sperimentare un modello di intervento individualizzato e coprogettato che prevede una presa in carico globale dei caregiver partendo da un’analisi delle loro esigenze e dal loro coinvolgimento diretto nella co-definizione e co-costruzione del progetto di empowerment, capacitazione e supporto.