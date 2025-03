Brunello Cucinelli ha scelto Selinunte per presentare la nuova campagna di moda Primavera – Estate 2025. Il Parco Archeologico è stato infatti selezionato come location per l’ultimo shooting. Cucinelli è uno stilista e imprenditore italiano, fondatore dell’omonima azienda con oltre 2200 dipendenti e 124 negozi monomarca in tutto il Mondo. Con un patrimonio di oltre 2 miliardi di euro al 2022, Cucinelli è stato inserito da Forbes nella lista delle persone più ricche d’Italia.

Stilista apprezzato in tutto il mondo anche per le attività filantropiche. Nel 2018 ha infatti venduto il 6% delle sue azioni, per un valore di oltre 100 milioni di euro, donati in beneficenza. Per queste sue azioni e per la sua attenzione verso il capitale umano di cui l’azienda dispone, Cucinelli è un imprenditore che si vuole vicino ad un sistema imprenditoriale rispettoso della “dignità morale ed economica dell’uomo”, valorizzando l’uomo e l’aspetto sociale.

Nelle meravigliose immagini realizzate a Selinunte oltre l’immensa eleganza dei capi Cucinelli si nota anche un immenso rispetto per un luogo unico al mondo. “L’arrivo in terre scolpite dal tempo segna la prima tappa del viaggio. Un luogo in cui gli echi del passato plasmano il presente, preparando il terreno per ciò che verrà. Introduzione di una nuova destinazione nell’itinerario stilistico della campagna Primavera-Estate 2025” questo si legge a corredo dello spot video realizzato con le immagini dello shooting. Già nel 2011 Selinunte era stata individuata per un altro shooting della stessa azienda.

AUTORE. Flavio Leone