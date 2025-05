Un riconoscimento al «PalmosaFest», il f estival di arte e letteratura della città di Castelvetrano che ha concluso a marzo la sua terza edizione ospitando alcuni scrittori di primo piano della poesia e della narrativa italiana contemporanea.

Al Castello La Grua Telamanca di Carini, la Fondazione Costanza ha conferito il premio a Bia Cusumano, presidente di «Palmosa Kore», associazione organizzatrice del festival.

Il «PalmosaFest» è una realtà ormai affermata e radicata nella città di Castelvetrano. Il suo direttore culturale, la giornalista Jana Cardinale, è già all’opera per predisporre il palinsesto della quarta edizione della rassegna, che si aprirà a novembre e si concluderà nell’aprile 2026, ospitata ancora nel l’ex convento dei minimi, in piazza Escrivà. La kermesse è inserita a pieno titolo nella Rete delle rassegne e dei festival del trapanese e aderisce al «Patto per la lettura» promuovendo la cultura con autentica sensibilità e amore verso tutte le sue eclettiche forme. Bia Cusumano, in qualità di presidente di «Palmosa Kore», è stata nominata «Ambasciatrice dell’arte del Mediterraneo» per la passione e la tenacia con cui il direttivo del sodalizio «costruisce bellezza in terra di Sicilia».

Tra i premiati della Fondazione Costanza, anche il parlamentare regionale Giuseppe Bica, c omponente della Commissione Cultura dell’Ars, che ha mostrato vicinanza e sostegno concreto verso il «PalmosaFest».

AUTORE. Patrizia Vivona