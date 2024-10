Chi ha detto che il benessere e il relax siano prerogativa della bella stagione? Anche le suggestive atmosfere autunnali possono offrire la giusta cornice a chi desidera staccare, anche solo per poco, la spina della quotidianità. Lo sa bene il Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte, che ha pensato di proporre agli ospiti esterni che desiderano concedersi qualche attimo di puro e intenso benessere una serie di pacchetti SPA.

Immerso nella bellezza naturale della campagna selinuntina, il Momentum Bio-Resort si trova a pochi chilometri dall’area archeologica di Selinunte, in una delle parti più affascinanti, suggestive ed autentiche della Sicilia occidentale, ed è un resort esclusivo ricavato all’interno di un tradizionale baglio siciliano completamente ristrutturato, dove design moderno e materiali naturali locali danno vita ad ambienti caldi ed accoglienti, curati nei minimi dettagli.

Il Momentum Resort offre, così, la possibilità ai suoi ospiti di concedersi dei sani momenti di relax all’interno di un’oasi di benessere grazie ai suoi esclusivi pacchetti SPA. Perfetti per chi desidera concedersi una pausa rigenerante, questi pacchetti uniscono momenti di puro relax con il meglio della cucina siciliana a Km 0.

SPA & DINNER

Un’esperienza completa di relax e gusto. Con un accesso di 60 minuti all’elegante SPA – che include vasca Jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax – potrete farvi coccolare per poi gustare una deliziosa cena di tre portate (antipasto, primo oppure secondo e dessert, bevande escluse) presso il ristorante Agòra. Il costo del pacchetto è di 70 euro a persona, un’occasione perfetta per abbinare benessere e cucina siciliana di alta qualità.

LUNCH & SPA

Perfetto per una pausa a metà giornata, questo pacchetto include un pranzo leggero e sfizioso con una portata principale e dessert, accompagnati da acqua e caffè. Dopo, potrete rilassarvi nella SPA per 60 minuti. Il tutto a soli 50 euro a persona.

DAY SPA

Un’ora di puro relax tra Jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax, seguita da una calda tazza di thè o tisana da gustare presso il Lounge Bar. Questo pacchetto è ideale per chi cerca una breve, ma intensa, pausa di benessere, al costo di 30 euro a persona.

MAGICI MOMENTI PER DUE

Un pacchetto pensato per le coppie che desiderano vivere un momento speciale insieme. Con un accesso di 90 minuti alla SPA e una bottiglia di bollicine accompagnata da finger food o una tagliata di frutta fresca, vivrete un’esperienza romantica e rigenerante. Il prezzo per questa coccola a due è di 150 euro a coppia.

Che si tratti di una pausa pranzo diversa dal solito o di un regalo speciale per una persona cara, i pacchetti SPA del Momentum Resort di Selinunte offrono un’opportunità unica di vivere benessere, gusto e relax in uno scenario incantevole.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni

MOMENTUM Bio-Resort – Marinella di Selinunte

TEL: 0924 941046

EMAIL: info@momentumresort.com

WEB: www.momentumresort.com

AUTORE. Giacomo Moceri