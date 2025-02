L’onorevole Nicola Catania, già sindaco per 10 anni di Partanna, è stato rieletto coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce. L’elezione è avvenuta ieri sera nel corso della riunione di coordinamento tenutasi presso il G55 di Partanna. Catania ha presentato all’assemblea le proprie dimissioni non ricoprendo più il ruolo di primo cittadino ma i sindaci lo hanno voluto rieleggere coordinatore. Da anni l’onorevole Catania segue da vicino le vicissitudini legate alla ricostruzione nella Valle del Belìce dopo il terremoto 1968. Sotto la sua sindacatura proprio a Partanna, per il 50° anniversario del sisma, venne il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qualche settimana addietro l’onorevole Catania ha partecipato all’incontro coi sindaci e l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò sulla questione legata al completamento delle opere pubbliche nei Comuni interessati dalla ricostruzione. Nella riunione di ieri sera i sindaci si sono dati tempo 90 giorni per aggiornare i progetti da presentare.

AUTORE. Redazione