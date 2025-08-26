Acqua razionata del 30% da parte di “Siciliacque Spa” ai Comuni e appello dei sindaci a un uso “intelligente” dai rubinetti di casa. È quanto succede nella Valle del Belìce dopo che la società regionale che si occupa della distribuzione dell’acqua in alcuni Comuni anche del Trapanese (Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salemi, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita) ha comunicato la necessità di un intervento di riparazione in corrispondenza della Sp108, in territorio di Giuliana. Durante i lavori di consolidamento di una frana, una trivella ha danneggiato la condotta. Il ramo che serve i Comuni del Belìce è quello di Montescuro ovest. La normale fornitura per i Comuni belicini, secondo quanto comunica “Siciliacque Spa” dovrebbe riprendere entro le ore 8 del 29 settembre.