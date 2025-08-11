È online la graduatoria di chi ha vinto la selezione per l’iniziativa “Belìce a 1 euro”. Poche settimane fa il Gal “Valle del Belìce” ha pubblicato il bando per un’esperienza autentica da far vivere, al prezzo simbolico di 1 euro, a persone nella Valle del Belìce. Dal 22 al 24 agosto 2025, 20 partecipanti vivranno tre giorni tra laboratori pratici guidati da artigiani, cuochi, contadini e produttori, pernottamenti, pasti, escursioni e visite culturali, scoprendo in prima persona i saperi e i sapori della Valle del Belìce. Qui l’elenco degli ammessi all’iniziativa: Arcifa Natalia, Bertolini Beatrice, Bilardello Farina Nicole, Bizzini Elga, Buda Paolo, Cancilla Maria Rosa, Cicciò Domenico, Ciulla Antonino, Di Caprio Michaela, Distefano Graziella, Giacchetto Alfredo, Giarracca Giusy, Gigante Vita Maria, Gullo Giuseppina, Kim Sue, Martinez Xisco, Ney Nina, Penna Lucia, Scifo Salvo e Sinaguglia Giuseppe.