La sezione A.I.A.S. di Castelvetrano ha aderito al Progetto “Coloriamo il futuro” nel ruolo di ente attuatore (codice sede di attuazione 207534) e offre a 4 operatori volontari, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, di essere inseriti nel progetto in Servizio Civile Universale. Puoi ottenere tutte le informazioni utili sul Progetto e per la presentazione della domanda nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it.

Il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, scade l’ 8 aprile 2026 alle ore 14. E’ possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su 5 giorni settimanali.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone [CLICCA QUI]. Per accedere occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Tra i Programmi di intervento finanziati rientra “AIAS – Azioni inclusive per l’autonomia e il benessere”, programma articolato su due progetti denominati rispettivamente “Assistenza partecipata” (105 volontari) e “Coloriamo il futuro” (104 volontari) e presentati dall’ente titolare Comitato regionale della Sicilia per le sezioni AIAS – codice ente SU00501.

PER INFORMAZIONI O SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA:

Telefono: 0924 907478

E-mail: aiascastelvetrano@libero.it

Orari: dalle ore 8:30 – 12:00

Persona di riferimento: Rag. Catalano Giacoma

Dott. Angela Puleo