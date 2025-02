Dallo sportello Bancomat a Triscina, agli appalti verdi e alla rigenerazione dell’ex Depas (oggi bene confiscato) di Castelvetrano da trasformare in centro sociale giovanile. È quanto si è discusso nel consiglio comunale di ieri a Castelvetrano. il massimo consesso civico ha approvato tre mozioni di indirizzo. La prima, presentata da Enza Viola, sollecita l’Amministrazione comunale ad attivarsi affinché si possa installare nella frazione di Triscina uno sportello Atm/bancomat. La mozione è stata approvata all’unanimità. Le altre due mozioni sono state presentate da Monica Di Bella (Pd). La prima riguarda gli appalti verdi, ossia favorire l’economia circolare nella pubblica amministrazione, con la promozione dei prodotti e servizi a basso impatto ambientale e con materiali provenienti da riutilizzo. La mozione della Di Bella (approvata all’unanimità) è stata indirizzata all’Amministrazione affinché metta in atto tutte le procedure necessarie ad attivare iniziative per l’economia circolare. La seconda mozione, invece, riguarda un atto di indirizzo all’Amministrazione comunale affinché, tramite fondi del Dipartimento infrastrutture dell’assessorato regionale, si possa ristrutturare l’ex Depas (oggi bene confiscato) per farne un centro di aggregazione giovanile. La mozione è stata approvata dal consiglio, col voto contrario dei soli consiglieri Pietro Craparotta e Giuseppe Errante Parrino.

AUTORE. Redazione