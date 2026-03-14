Azienda leader nel settore della fornitura di veicoli ed attrezzature per l’agricoltura cerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio organico. Si richiede buona conoscenza della materia, serietà e capacità di lavorare in team. Si cerca anche apprendista meccanico motivato a crescere professionalmente all’interno dell’azienda con sede a Castelvetrano. Si offre assunzione con contratto regolare e ambiente di lavoro serio e strutturato. Inviare curriculum vitae con recapito telefonico per essere ricontattati. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). È garantita assoluta riservatezza in tutte le fasi. Gli interessati possono compilare il seguente form per inviare la propria candidatura.

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