Al fine di individuare i beneficiari del progetto “C2 – CARE FOR CAREGIVERS” promosso dall’AIAS ETS – sez. di Castelvetrano e finanziato da Fondazione con il Sud, i residenti del Distretto Socio Sanitario 54 (Comuni di: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa) possono presentare istanza di partecipazione.

Il progetto si fonda sulla presa in carico olistica dei caregivers (persone che si prendono cura in modo continuativo di un altro soggetto dipendente, come un disabile), basata sull’analisi delle loro esigenze e dei loro bisogni, e sul loro coinvolgimento nella definizione e costruzione del progetto personale che mira a fornir loro strumenti, risorse e competenze per aumentare la loro autonomia, fiducia in sé stessi e capacità di affrontare sfide e prendere decisioni che riguardano la loro vita, nella consapevolezza di voler migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo familiare.

Il progetto dalla durata di 48 mesi, ad oggi alla seconda annualità, prevede la presa in carico di caregivers, residenti nei comuni facenti parte del Distretto D54. Il modello prevede la realizzazione di piani di intervento individualizzati al cui interno troveranno spazio tutte le possibili attività previste dal progetto che saranno erogate con differente intensità a seconda dei bisogni dei singoli caregivers. Le attività previste sono: – Supporto pratico e psicologico nella gestione del familiare; Co costruzione del bilancio di competenze personalizzato; Creazione gruppi di auto – mutuo – aiuto; Realizzazione di focus group per sviluppare la capacità di empowerment; Attivazione delle risorse del territorio; Realizzazione di attività teatrali; Partecipazione a momenti ricreativi; – Realizzazione di tirocini. I partners coinvolti sono: Università di Palermo – Dipartimento Cultura e Società; AIAS ETS – sez. di Castelvetrano; Distretto Socio Sanitario n. 54 – comune capofila Castelvetrano; Società Cooperativa Sociale “Talenti”; Associazione “Con Noi e Dopo di Noi”; Associazione Teatrale Artistico Culturale “Teatro Libero”.

I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: – Residenti nei Comuni del Distretto 54: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa. Il familiare assistito dovrà essere in possesso della Certificazione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92; essere in possesso di I.S.E.E. Socio-Sanitario non prevedendo un limite massimo di accesso. Qualora le istanze fossero superiori al numero previsto verrà formulata una graduatoria sulla base del valore I.S.E.E. più basso; TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Gli interessati dovranno presentare istanza “brevi manu” presso l’Ufficio protocollo del rispettivo Comune di residenza del Distretto Socio-Sanitario D54 su apposito modulo (All. A) fornito dall’Amministrazione Comunale. Le richieste di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/06/2026 ore 12.00 pena la non ammissibilità.

Il modello dell’istanza (All. A) è scaricabile dai siti web istituzionali dei comuni facenti parte del Distretto (Comuni di: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa). La domanda (All. A) deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 2) verbale della commissione attestante la disabilità ai sensi dell’art.3 della legge n.104/92, del familiare assistito, da presentare in busta chiusa; 3) certificazione I.S.E.E. Socio-Sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, alla presentazione delle istanze, i partners del progetto coinvolti nella fase di intercettazione e presa in carico dei caregivers avranno il compito di valutare le richieste e accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al progetto. Qualora le istanze fossero superiori al numero previsto verrà redatta una graduatoria. Nel caso di parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza alla data di presentazione dell’istanza. Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra indicati. Il presente avviso è pubblicato sul home page dei siti istituzionali dei comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 54.